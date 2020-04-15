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    • 15.04.2020 09:03
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    İhbar üzerine durduruldu! 4 yolcuda koronavirüs çıktı

    'dan Van'a giden yolcu otobüsü, ihbar üzerine 'da durduruldu. Durdurulan araçta yapılan incelemede yolculardan 4'ünde koronavirüs tespit edildi.

    İhbar üzerine durduruldu! 4 yolcuda koronavirüs çıktı

    'da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Otobüsten indirilen 4 korona virüslü yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle otobüsün geçtiği güzergâhtaki illerde tedbir alındı. Erzincan'da durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

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