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    • 15.04.2020 Gazete
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    vefat etti

    BTP Genel Başkanı , ’da tedavi gördüğü Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesine sadece yakınlarının katılabileceği bildirildi.

    Haydar Baş vefat etti
    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı , memleketi 'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı. Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı: Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

    HAYDAR BAŞ KİMDİR?
    Prof. Dr. Haydar Baş, 1947 yılında Trabzon'da doğdu. 1970'te 'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı. "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanıydı.




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