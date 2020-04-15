Haydar Baş vefat etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı. Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı: Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
HAYDAR BAŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Haydar Baş, 1947 yılında Trabzon'da doğdu. 1970'te Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı. "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı: Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
HAYDAR BAŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Haydar Baş, 1947 yılında Trabzon'da doğdu. 1970'te Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı. "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanıydı.