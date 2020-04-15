Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'den geçen infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi. Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Erdoğan şöyle konuştu:
Yargı Reformu stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Kamu vicdanını gözeterek hazırladık. Bize gelir gelmez hızla inceleyerek Resmi Gazete'de yayımlamak suretiyle hayata geçireceğiz. İnfaz yasası çalışmalarına katkı verenlere teşekkür ederim. Cezaevlerinde salgına karşı her türlü tedbir de alındı.
Yargı Reformu stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Kamu vicdanını gözeterek hazırladık. Bize gelir gelmez hızla inceleyerek Resmi Gazete'de yayımlamak suretiyle hayata geçireceğiz. İnfaz yasası çalışmalarına katkı verenlere teşekkür ederim. Cezaevlerinde salgına karşı her türlü tedbir de alındı.