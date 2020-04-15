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    • 15.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan ’den geçen infaz düzenlemesi hakkında konuştu: Kamu vicdanını gözeterek hazırladık

    Başkan , ’den geçen infaz düzenlemesi hakkında konuştu: Milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

    Kamu vicdanı
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'den geçen infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi. Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Erdoğan şöyle konuştu:
    Yargı Reformu stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Kamu vicdanını gözeterek hazırladık. Bize gelir gelmez hızla inceleyerek 'de yayımlamak suretiyle hayata geçireceğiz. İnfaz yasası çalışmalarına katkı verenlere teşekkür ederim. Cezaevlerinde salgına karşı her türlü tedbir de alındı.
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