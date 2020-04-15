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    • 15.04.2020 21:21
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    DSÖ'den /'ya çıldırtan yardım: Terör örgütü 2 milyon li’nin öldürülmesini istedi

    ’de adını kullanan terör örgütü /’nın sözde basın koordinatörlerinden , ’de yaşayanların büyük bölümünün terörist olduğunu iddia ederek, 2 milyon kişinin öldürülmesini gerektiğini savundu.

    DSÖ'den YPG/PKK'ya çıldırtan yardım!

    'de adını kullanan terör örgütü /'nın sözde basın koordinatörlerinden , 'de yaşayanların büyük bölümünün terörist olduğunu iddia ederek, 2 milyon kişinin öldürülmesini gerektiğini savundu.

    İbrahim, Suriyeli muhaliflere ait Syria TV'de dün akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tartışıldığı bir programa video konferans yoluyla bağlandı.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün İdlib'e salgınla ilgili ekipman yardımında bulunduğunu ve bunun teröristlere destek anlamına geldiğini iddia eden İbrahim, "İdlib'de bulunanlar, teröristtir." dedi.

    4 MİLYON SİVİLİ TERÖRİST İLAN ETTİ
    İbrahim, sunucunun "İdlib'de 4 milyon insan var. Orada 4 milyon terörist olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna, "Evet, 4 milyon. 4 milyon değilse en az yüzde 75'i veya yüzde 50'si teröristtir. Diğerleri ise mazlum insanlardır." yanıtını verdi.

    Sunucu bunun üzerine, "Onların öldürülmesi gerekiyor mu?" diye sordu. İbrahim, bu soruyu, "Evet, onların öldürülmesi gerekiyor." şeklinde cevapladı.

    İbrahim, konuşmasının ilerleyen kısmında da "Orada 4 milyon insan varsa onların 2 milyonu teröristtir. Söylediklerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

    İbrahim, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'nın sözde siyasi kanadındaki kuruluşlardan "Suriye Demokratik Meclisi"nin basın koordinatörlüğünü yapıyor.

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