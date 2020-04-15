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    • 15.04.2020 14:05
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    Son dakika: ’deki karayolunda 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

    Milli , 'deki karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

    M4 karayolunda 4’üncü kara devriyesi

    Milli (), 'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

    Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.




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