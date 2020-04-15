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    • 15.04.2020 21:20
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    15 Nisan duyuruldu! İşte Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları

    15 Nisan , Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları

    15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları duyuruldu!

    15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın sonuçları

    15 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    7 - 10 - 16 - 29 - 34 ve +7

    ŞANS TOPU NEDİR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?

    Şans Topu oyununun 982. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 4 bin 25 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 175 kişi 521 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 293 kişi 49 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 695 kişi 29 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 696 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 26 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 156 bin 697 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

    Büyük ikramiye kazanan kuponların, Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
    Haberler Güncel 15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları duyuruldu! İşte Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları
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