15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın sonuçları
15 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
7 - 10 - 16 - 29 - 34 ve +7
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu oyununun 982. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 4 bin 25 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 175 kişi 521 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 293 kişi 49 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 695 kişi 29 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 696 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 26 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 156 bin 697 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.