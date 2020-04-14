Askerlik uzadı mı? MSB son dakika askerlik celp ve terhis tarihleri ertelendi mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tedbirler artırılıyor. Terhis ve celp dönemleriyle ilgili detayları merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların terhisinin 1 ay ertelendiğini açıklarken, nisan ayında askere alınması planlanan 53 bin kişinin teslim tarihinin de ertelendiğini duyurdu.
ASKERLİK UZADI MI?
Bakan Akar "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.
CELP VE TERHİS TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?
Bakan Akar açıklamasında "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." şeklinde devam etti.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK"
Akar ayrıca, "Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır." açıklamasında bulundu..