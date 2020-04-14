İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
14 Nisan 2020, saat 21.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 14, 2020
Türkiye'de şu ana kadar toplam 443.626 test yapılmış olup, 65.111 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.403 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4.799 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/GWimLIQ3OM