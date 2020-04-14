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    • 14.04.2020 22:21
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    Son dakika: , dünya genelindeki koronavirüs (Kovid-19) vaka durumunu açıkladı

    , dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 980 bini geçti, 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 465 binin üzerinde kişi iyileşti.

    İletişim Başkanlığı'ndan Kovid-19 açıklaması

    , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

    Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

    Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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