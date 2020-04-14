Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2020 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2020 23:23
    ABONE OL

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'dan getirilen 314 kişi 'da yurda yerleştirildi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'dan 'a getirilen 314 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yerleştirildi.

    Suudi Arabistan'dan gelenler yurda yerleştirildi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 'dan, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 314 kişi, polis eşliğinde otobüslerle 'a taşındı.

    Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 araçlık konvoyla getirilen vatandaşlar, KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

    Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Müdürü Haşim Eğer, İl Müdürü Elvan Kaya ve Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç da vatandaşları karşıladı.

    Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

    Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

    Karantina süresince Aile, Çalışma ve Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

    Kızılay Şube Başkanı Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarını 14 gün boyunca Çorum'da misafir edeceklerini belirterek, tüm ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağını söyledi.

    Sobacı da tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyoruz. Elimizden gelen en iyi misafirperverliği göstereceğiz. Tüm tedbirlerimizi aldık. İnşallah sıkıntısız olarak bu süreci atlatacağız." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 314 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri