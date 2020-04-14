Corona Virüsü nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.