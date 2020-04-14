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    • 14.04.2020 15:10
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    Son dakika: 'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

    tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Baş’ın, toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde de önlemler alındı. Öte yandan Haydar Baş’ın hasta yatağında sevenlerine son kez seslendiği görüntüler ortaya çıktı. Baş videoda “Selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" dediği ortaya çıktı.

    Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi'ne getirildi. Baş'ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde de önlemler alındı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş'ın evinin çevresini de bariyerle kapattı.

    Taziye için gelen, Baş'ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor.

    Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi.Haydar Baş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.

    SON KEZ BÖYLE SESLENMİŞ
    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine son kez seslendiği görüntüler ortaya çıktı.

    Corona Virüsü nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.
    Haberler Güncel Son dakika: BTP Başkanı Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
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