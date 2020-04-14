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    • 14.04.2020 10:18
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    Fahrettin Koca'dan paylaşımı: Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz

    haberi... Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir paylaşımında bulundu. , paylaşımında "Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı
    Her gün yeni bilgiler vererek kamuoyunu e karşı bilgilendiren Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni bir koronavirüs paylaşımında bulundu.



    KORONAVİRÜSÜ BÖYLE YENECEĞİZ
    , paylaşımında "Sosyal mesafe, Koronavirüs'le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz" ifadelerine yer verdi.



    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, 34 bin 456 test yapıldı.



    Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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