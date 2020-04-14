Sosyal mesafe, Koronavirüs'le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/jADXsbEg24 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Her gün yeni bilgiler vererek kamuoyunu koronavirüs e karşı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni bir koronavirüs paylaşımında bulundu. Bakan Koca , paylaşımındaifadelerine yer verdi.





TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, 34 bin 456 test yapıldı.







Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.