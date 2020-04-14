Salih Tuna 'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm şu şekilde:

Fatih Malta'da manava yaklaşan oldukça yaşlı bir kadıncağız "Evladım bana 8 kilo nar ver" dedi, "Ama 4 kiloluk 2 poşette olsun, iki elimde anca taşırım..." Kulak misafiri olunca, "Ben taşırım teyzeciğim" dedim.

Dua etti.

Yolda merak ettim sordum: "Ne yapacaksın teyzeciğim bu kadar narı, ilaç falan mı yapacaksın?"

"Yok evladım, yarın sokağa çıkma yasağı var..."

"Nasıl yani?" demeye kalmadı, "Nüfus sayımı var ya evladım!" diye devam etti, "Evde her şey tamam, bir nar eksikti onu da aldım çok şükür..."

Yıllar önceydi ama bir elimdeki poşetlere bir de burnu nerdeyse yere sürünecek kadar yaşlı teyzeye bakakaldığımı dün gibi hatırlarım.

Hayır yani, sokağa çıkma yasağı 1 gündü ve her gün 1 kilo nar tüketse en fazla 8 günde zaten emri hak vaki olacak gibi bir hali vardı.

Gerçi ecel yaşa bakmaz, lakin gerçekten de çok yaşlıydı.

Bunu şunun için anlattım:

Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı paniğiyle ahalinin alışverişe koşmasını malumunuz eleştiren çok oldu.

Eleştirilerde "toplumsal hafıza" ihmal edildi. Oysa muhacirlik anlatılarıyla büyüdük. Yediğimiz ayazı unutamayız.

Ee, tabii olmasaydı çok daha iyi olurdu ama oldu bir kere.

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