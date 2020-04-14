Fatih Malta'da manava yaklaşan oldukça yaşlı bir kadıncağız "Evladım bana 8 kilo nar ver" dedi, "Ama 4 kiloluk 2 poşette olsun, iki elimde anca taşırım..." Kulak misafiri olunca, "Ben taşırım teyzeciğim" dedim.
Dua etti.
Yolda merak ettim sordum: "Ne yapacaksın teyzeciğim bu kadar narı, ilaç falan mı yapacaksın?"
"Yok evladım, yarın sokağa çıkma yasağı var..."
"Nasıl yani?" demeye kalmadı, "Nüfus sayımı var ya evladım!" diye devam etti, "Evde her şey tamam, bir nar eksikti onu da aldım çok şükür..."
Yıllar önceydi ama bir elimdeki poşetlere bir de burnu nerdeyse yere sürünecek kadar yaşlı teyzeye bakakaldığımı dün gibi hatırlarım.
Hayır yani, sokağa çıkma yasağı 1 gündü ve her gün 1 kilo nar tüketse en fazla 8 günde zaten emri hak vaki olacak gibi bir hali vardı.
Gerçi ecel yaşa bakmaz, lakin gerçekten de çok yaşlıydı.
Bunu şunun için anlattım:
Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı paniğiyle ahalinin alışverişe koşmasını malumunuz eleştiren çok oldu.
Eleştirilerde "toplumsal hafıza" ihmal edildi. Oysa muhacirlik anlatılarıyla büyüdük. Yediğimiz ayazı unutamayız.
Ee, tabii olmasaydı çok daha iyi olurdu ama oldu bir kere.
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna Twitter'daki algı operasyonlarına tepki gösterdi: Babanızın hayrına açılmadı bu mecra!
Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bine dayandı. Türkiye, koronavirüsün daha çok yayılmaması için bazı tedbirler aldı. Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı hafta sonu sokağa çıkma yasağıydı. Açıklamanın ardından bir kargaşa olmuş bu kargaşanın ardından Twitter üzerinden Soylu hedef gösterilmişti. Soylu’nun istifasını açıklamasının hemen ardından ise yine Twitter üzerinden bir sahip çıkma durumu olmuştu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, “Twitter böyle bir mecra. Çok da iplememek lazım. Eh yani Twitter babanızın hayrı için açılmadı. ABD'de algı faaliyeti yürütüyor diye Rusya mahreçli kaç hesap askıya alındı haberiniz var mı?” diye yazdı.
Fatih Malta'da manava yaklaşan oldukça yaşlı bir kadıncağız "Evladım bana 8 kilo nar ver" dedi, "Ama 4 kiloluk 2 poşette olsun, iki elimde anca taşırım..." Kulak misafiri olunca, "Ben taşırım teyzeciğim" dedim.