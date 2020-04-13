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    • 14.04.2020 06:32
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    Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları 'de!

    Başkan imzasıyla 'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. Buna göre, Senegal nezdinde Prof. Dr. atandı. Rektörlüğü'ne Prof. Dr. , Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan , Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine ise Uzman Dr. Şahin getirildi

    Atama kararları Resmi Gazete'de!

    Atama kararları, Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti.

    Buna göre, Senegal nezdinde Prof. Dr. atandı. Rektörlüğü'ne Prof. Dr. , Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan , Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine ise Uzman Dr. Şahin getirildi.

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