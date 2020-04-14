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    • 14.04.2020 07:59
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    Suudi gazeteci inde yerli işbirlikçi kim?

    Suudi gazeteci , ’daki Başkonsoloslukta canice öldürülmüştü. Skandal olayın büyümesi üzerine Prens Selman “Tüm sorumluluk benim” demişti. Kaşıkçı soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Suudi Başsavcılığı ile arasında yapılan görüşmenin bir detayı dikkat çekti. Başsavcılığın, Kaşıkçı inde yerli işbirlikçinin kim olduğu sorusu cevapsız bırakıldı. Görüşme iddianameye, “Suudiler çelişkili ve gerçeğe aykırı açıklama yaptı” ifadeleriyle girdi.

    Cemal Kaşıkçı cinayetinde yerli işbirlikçi kim?

    Gazeteci 'nın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, soruşturmayı yürüten ve Başsavcılığı arasında 29-30 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan iki ayrı görüşmeye dair ayrıntılar da yer aldı. Suudi Başsavcısı Suud El Macid, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile 'nda iki gün üst üste yaklaşık 2 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

    SUUDLARA KAŞIKÇI SORUSU
    Hazırlanan iddianameye göre İstanbul'da Suudi Başsavcı'nın da katılımıyla 29 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilk görüşmede, Kaşıkçı'nın topraklarında öldürüldüğü, şüphelilerin yargılama yetkisinin Türkiye'de olduğu bildirilerek iadeleri talep edildi. Aynı görüşmede şu sorular Suudi yetkililere iletilerek cevapların savcılığa iletilmesi istendi: "Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlama aşamasına ilişkin tarafınızca yürütülen soruşturmada tespit edilen herhangi bir bulgu var mı? Yerli işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişi kim?"

    İLK CEVAPLARI 'YOK' OLDU
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 30 Ekim tarihinde ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı soruları burada da sorularak cevap beklendiği vurgulandı. Suudi yetkililer 1 gün sonra bu sorulara yazılı olarak cevap verdi. Yazıda, yerli işbirlikçi olduğu yönünde herhangi bir beyanlarının olmadığı aktarıldı. Suudi yetkililere Kaşıkçı'nın konsolosluğa girişlerine dair görüntü kayıtları, 15 kişilik suikast timinin konsolosluk binası ve rezidansına giriş çıkışları, havalimanları giriş çıkışlarına ait görüntü kayıtları iletildi. Buna karşın Türk adli birimlerinin soru ve talepleri aynı titizlikle karşılanmadı.

    HALA PAYLAŞMADILAR
    Suudi yetkililer yapılan görüşmelerden 1 ay sonra yazılı bir açıklamayla, Kaşıkçı'nın katillerine yönelik yürüttükleri soruşturmanın ayrıntılarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştı. Açıklamada, cesedin yerli bir işbirlikçiye teslim edildiğine ilişkin bir şüphelinin ifadeleriyle bir fotoğrafa ulaşıldığı anlatıldı. Ancak söz konusu fotoğrafla ilgili günümüze kadar Suudi yetkililerden herhangi bir paylaşımda bulunulmadı.

    GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR
    Hazırlanan iddianamede Suudi Arabistan Krallığı makamlarının i ilk etapta reddettikleri, Kaşıkçı'nın dublör kullanılarak savcılığı yanıltmaya çalıştıklarının tespiti üzerine, cinayeti kabul ettikleri vurgulandı. Suudi resmi makamları, Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığına ilişkin yaptıkları açıklamadan vazgeçilerek, kavgada yumruk ile öldürüldüğü açıkladı. Son açıklamalarının ise Kaşıkçı'nın parçalanarak öldürüldüğünü kabul eder nitelikte olduğu vurgulanan iddianamede, "Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Başsavcılığı tarafından maktulün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak çelişkili ve gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu anlaşılmıştır" denildi.

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