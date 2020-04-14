Coronavirüsün belirtileri nelerdir? Kovid-19 ile solunum yolu hastalıkları arasında farklar nelerdir?

Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, bahar mevsimi olması nedeniyle alerjik rinitli hastaların şikayetlerinin artabileceğini belirtti.
Astım hastalarına da şunları söyledi:
Tedaviyi keserseniz astım kontrolden çıkar. Ataklar başlar. Hastane başvurusu gerekebilir. Sağlık kurumları ise bu salgın döneminde virüs bulaşı açısından en riskli alanladır. Hastaneye gidenler riske girer.
1- Coronavirüs'e bağlı hastalık belirtileri şunlardır; yüksek ateş, vücut ağrıları, halsizlik, kırgınlık, öksürük, balgam, nefes darlığı, boğaz ağrısı, koku almada bozukluk, ağızda tat bozukluğu, ishal, bulantı ve kusma. Hapşırık, burun kaşıntısı gibi belirtilerden ise yayınlarda bahsedilmemektedir.
2- Mevsim itibarıyla basit soğuk algınlığı ve nezle virüsleri de hastalığa neden olmaktadır. Bu durumda kişi altta yatan astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalığı yoksa hafif kırgınlık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi belirtiler gösterir ve ortalama 5-7 günde ilaçla ya da ilaçsız iyileşir.
3- Eğer sadece alerjik nezle varsa; hapşırık, burun akıntısı, geniz ve göz kaşıntısı vardır. Ateş olmaz.
4- Gribin de kas ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, öksürük, ateş, titreme, ürperme gibi belirtileri bulunuyor.
5- Eğer alerjik astım varsa bu hastaların yaklaşık yüzde 80'inde alerjik rinit vardır. Astımda nefes darlığı, öksürük, hışıltılı solunum gibi belirtilerden bir veya birkaçı vardır. Bu belirtiler kendiliğinden ya da tedaviyle düzelir.
Buradaki hastalık belirtilerine bakıldığında, Coronavirüs'e bağlı hastalık, diğerlerinden ayrılabilir.