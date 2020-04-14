Coronavirüsün belirtileri nelerdir? Kovid-19 ile solunum yolu hastalıkları arasında farklar nelerdir?

2- Mevsim itibarıyla basit soğuk algınlığı ve nezle virüsleri de hastalığa neden olmaktadır. Bu durumda kişi altta yatan astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalığı yoksa hafif kırgınlık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi belirtiler gösterir ve ortalama 5-7 günde ilaçla ya da ilaçsız iyileşir.