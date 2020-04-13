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    Son dakika: ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

    ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan koronavirüs salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek açıklamasında "?" sorusuna da yanıt verdi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte o sorunun yanıtı...

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle saat 15.07'de toplandı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli bir detayı da vatandaşlarla paylaştı.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Başkan Erdoğan açıklamasında "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma akşamı 24'te başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan gecesi saat 24'te sona erecek." ifadelerini kullandı.

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