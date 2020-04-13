Mitomani nedir, ne demek sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum." dedi.
MİTOMANİ NEDİR?
Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar. Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.
KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?
Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.
MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR
– Kişilik bozuklukları
– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik
MİTOMANİ HASTALARININ TEPKİLERİ NASIL OLUR?
Mitomani hastaları hatalarını örtmek için sürekli yalana başvurur. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlar. Zaman içinde yalanlarını artıran bu kişiler vicdanlarından uzaklaşarak, yalan söylemeye devam eder.
Suçunu bastırmaya çalışan Mitomani hastaları, suçluluk psikolojisiyle hareket ederek, kendini güdümler. Bu hastalıktaki kişiler, çıkar sağlamak ya da çevresinin ilgisini çekmek için de yalan söylerler.
Bu yapıdaki kişiler bir makamı elde etmek için bile yalan söyleyebilirler. Mitoman kişiler için yalan söylemek yaşamlarının rutin davranışı haline gelmiştir.