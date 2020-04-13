(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

4.5 milyon vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz.

Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.

Özel bankalar iyi imtihan vermiyor, üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz.

IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.