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    • 13.04.2020 11:07
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    Son dakika: İHA, “Soylu’dan ilk açıklama” haberini geri çektiğini duyurdu

    Son dakika haberi... İhlas Haber Ajansı (İHA) sı kabul edilmeyen İçişleri Bakanı ’nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çektiğini duyurdu.

    İHA, “Soylu’dan açıklama” haberini geri çekti

    Dün akşam saatlerinde görevinden ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı 'nun istifası Başkan tarafından kabul edilmedi.

    İHA, ilk olarak abonelerine şu haberi duyurdu:

    görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.

    İHA SERVİS ETTİĞİ HABERİ GERİ ÇEKTİ
    Görüntülerin eski olduğu anlaşılınca İhlas Haber Ajansı (İHA) istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çekti.

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