Son dakika: İHA, “Soylu’dan ilk açıklama” haberini geri çektiğini duyurdu

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

İHA, ilk olarak abonelerine şu haberi duyurdu:

Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.





İHA SERVİS ETTİĞİ HABERİ GERİ ÇEKTİ

Görüntülerin eski olduğu anlaşılınca İhlas Haber Ajansı (İHA) istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklama yaptığına yönelik haberini geri çekti.