Süleyman Soylu son dakika neden istifa etti? Süleyman Soylu: ''Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı'' Şeklinde açıklama yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk İçişleri Bakanı unvanına sahip olan Soylu, 21 Kasım 1969 İstanbul'da doğdu. Peki, Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu nereli ve kaç yaşında? İşte, Süleyman Soylu'nun hayatı ve az bilinenleri…
SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI
Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun...
İŞTE O AÇIKLAMA
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk İçişleri Bakanı unvanına sahip olan Soylu, 21 Kasım 1969 İstanbul'da doğdu.
Plevne Lisesi'nde başlayan ve ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde sürdürdüğü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Soylu, siyasi hayatına 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda adım attı.
1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'na seçilen Süleyman Soylu, 1999 Yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu.
1999-2002 yılları arası İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Soylu, 6 Ocak 2008 tarihinde Demokrat Partinin Genel Başkanlığına seçildi. Soylu'nun 16 Mayıs 2009'da kendi talebiyle gerçekleşen kongrede Genel Başkanlık görevi sona erdi.
Süleyman Soylu, 12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde "evet" oyu tercihini anlatmak için "Demokrasi Buluşmaları" toplantılarıyla Türkiye'yi dolaştı.
5 Eylül 2012 tarihinde AK Parti'ye katılan Soylu, AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Süleyman Soylu, 15 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.
7 Haziran ve 1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Trabzon'dan milletvekili seçilen Soylu, 24 Kasım 2015-1 Eylül 2016 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı, ardından İçişleri Bakanı oldu.
24 Haziran 2018'deki seçimde İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, evli ve biri kız 2 çocuk babası.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI HAKKINDA DETAYLAR
İSMAİL ÇATAKLI KİMDİR?
1974 yılında Çankırı/Yapraklı'da doğdu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.
1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001), Bingöl-Kiğı (2001-2003), Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2000-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.
2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.
07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.
İngilizce bilen ÇATAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.
MUHTEREM İNCE KİMDİR?
Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu.
İlk, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir İli'nin Edremit ilçesinde yaptı. 1993 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır.
07 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.
TAYYİP SABRİ ERDİL KİMDİR?
1962 yılında Trabzon Çaykara'da doğdu. İlköğrenimini Dernekpazarı'nda, Orta ve lise öğrenimini Rize'de, Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümünde, Yüksek lisans ve doktora öğrenimini MÜ'de, doktora üstü çalışmalarını "London City University, Business School" da uluslararası rekabet alanında yaptı.
Üniversite yıllarında başladığı iş hayatına basın sektörü, dış ticaret, endüstri ve eğitim sektörlerinde çeşitli düzeylerde yöneticilik ve danışmanlık yaparak devam etmiştir. (1977-2011)
Erdil Eğitim Kurumları "Erdil Koleji" kurucusu ve ortaklığı görevinde bulunmuştur. (1997-2014)
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi, Dr. Öğretim görevlisi, Yrd. Doç. , Doçent ve Profesör olarak kısmi ve tam zamanlı çalışmıştır. (1987- )
T. C. Çalışma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı (2016-17), T.C. İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, Müsteşar Yardımcılığı (2017 - 2018) ve 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil çeşitli dernek, vakıf ve sosyal kurumlara üyedir.
Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
MEHMET ERSOY KİMDİR?
Mehmet Ersoy 26.04.1964 tarihinde Sinop-Boyabat'ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversite'si Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Kastamonu Kaymakam Adayı olarak Mülki idare amirliği mesleğine kabul edildi. Kaymakam Adaylığı döneminde bir yıl süreyle İngiltere'de dil ve mesleki eğitim aldı.
Sırasıyla İzmir-Kemalpaşa Kaymakam Vekilliği, Balıkesir-İvrindi, Konya-Çeltik, Tunceli-Nazımiye Kaymakamlıkları, Mardin Vali Yardımcılığı, Denizli-Buldan, Adana-Kozan, İstanbul-Çatalca ve Sarıyer Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. Buldan Kaymakamı iken Düzce Depremi nedeniyle üç ay süreyle Bolu Vali Yardımcılığında görevlendirildi.
22 Aralık 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Sarıyer Kaymakamlığı'ndan Yalova Valiliği'ne atandı.
02 Ocak 2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak (AFAD) görevlendirildi.
12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti Sinop Milletvekili Seçildi. Milletvekilliği döneminde Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, PAP Ve KEİPA Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönem İkinci Yasama yılında ise İçişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.
18.03.2016 Tarihli Üçlü Kararname ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
21.06.2017 Tarihli Üçlü Kararname ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da ikinci kez İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Mehmet Ersoy, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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