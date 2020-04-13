Çanakkaleli hemşire Selin Gümüş, marketlerde birbirini ezenleri eleştirdi: Bir aydır verdiğimiz savaş boşa gidecek. Bizi cehalet öldürecek!
RAMAZAN'DA VİRÜS BİTER
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Virüs Ramazan Bayramı ile gündemden çıkar.
BİZE YARDIM GÖNDERİN
İsrail çağrı yaptı. Ankara da, insani nedenlerle tıbbi ekipman satışını onayladı.
BAŞBAKAN TABURCU
İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi. Evine gönderildi.
Nişanlısı Carrie Symonds, "Gerçekten çok karanlık zamanlar yaşadık" dedi.
DEFNEDEN İYİ HABER
Burdur'da virüse yakalanan Defne Özçelik (3), iyileşti. Tedavisinin normal serviste süreceği belirtildi.
RAMAZAN'DA VİRÜS BİTER
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Virüs Ramazan Bayramı ile gündemden çıkar.
BİZE YARDIM GÖNDERİN
İsrail çağrı yaptı. Ankara da, insani nedenlerle tıbbi ekipman satışını onayladı.
BAŞBAKAN TABURCU
İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi. Evine gönderildi.
Nişanlısı Carrie Symonds, "Gerçekten çok karanlık zamanlar yaşadık" dedi.
DEFNEDEN İYİ HABER
Burdur'da virüse yakalanan Defne Özçelik (3), iyileşti. Tedavisinin normal serviste süreceği belirtildi.
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