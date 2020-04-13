Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    hemşireden markete koşanlara isyan

    Çanakkaleli hemşire Gümüş, marketlerde birbirini ezenleri eleştirdi. İşte Takvim Gazetesi’nin 13 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Cehalet öldürür
    Çanakkaleli hemşire Gümüş, marketlerde birbirini ezenleri eleştirdi: Bir aydır verdiğimiz savaş boşa gidecek. Bizi cehalet öldürecek!

    RAMAZAN'DA VİRÜS BİTER
    Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Virüs Ramazan Bayramı ile gündemden çıkar.

    BİZE YARDIM GÖNDERİN
    İsrail çağrı yaptı. da, insani nedenlerle tıbbi ekipman satışını onayladı.

    BAŞBAKAN TABURCU
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi. Evine gönderildi.
    Nişanlısı Carrie Symonds, "Gerçekten çok karanlık zamanlar yaşadık" dedi.


    DEFNEDEN İYİ HABER
    'da virüse yakalanan Defne Özçelik (3), iyileşti. Tedavisinin normal serviste süreceği belirtildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Selin hemşireden markete koşanlara isyan
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri