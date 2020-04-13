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    • Güncel
    • 13.04.2020 Gazete
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    İbrahim Kalın: Yasak tekrarı olabilir

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?" sorusuna canlı yayında cevap verdi. Kalın açıklamasında, "Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu" dedi.

    Yasak tekrarı olabilir
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?" sorusuna canlı yayında cevap verdi. Kalın açıklamasında, "Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu" dedi. Sürecin ne zaman biteceğiyle ilgili soru hakkında ise Kalın'ın cevabı şöyle oldu: Sürecin ne zaman biteceği, alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı...

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