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    • 13.04.2020 19:48
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    Son dakika: 13 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre 13 Nisan koronavirüs vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Son 24 saatte 4.093 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 61 bin 049 oldu. Can kaybı ise 1296'ya yükseldi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre 13 Nisan koronavirüs vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR
    Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerine yer verdi.


    CAN KAYBI 1296'YA YÜKSELDİ
    Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Son 24 saatte 4.093 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 61 bin 049 oldu. Can kaybı ise 1296'ya yükseldi.

    Detaylar gelecek....

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı
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