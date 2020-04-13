13 Nisan Corona (Korona) ölü vaka sayısı kaç? CANLI Corona virüs haritası! Fahrettin Koca son dakika açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 35 bin 720 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Günün güncel vaka, entübe ve vefat sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar 13 Nisan Corona (Korona) ölü vaka sayısı kaç sorusuna yanıt arıyor.
13 NİSAN CORONA (KORONA) ÖLÜ VAKA SAYISI KAÇ?
12 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 35 bin 720 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 481 hasta ise iyileşti.
Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ederek, "Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır." ifadelerini kullandı.
CORONA VİRÜS İL GENELİ DAĞILIMI HARİTASI
İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası