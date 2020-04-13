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    • 13.04.2020 14:14
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    'li milletvekillerinden Meclis'te "trajikomik" önergeler! 'den açıklama geldi

    Son dakika haberi... 'de infaz yasası için çalışmalar sürerken 'li milletvekilleri sundukları 'trajikomik' önergeler ile gündeme oturdu. Yoğun bir gündemin oluştuğu mecliste muhalefetin sunduğu ciddiyetsiz önergeler hakkında Grup Başkanvekili Bülent Turan bir paylaşımda bulundu.

    CHP'den Meclis'te trajikomik önergeler!

    İnfaz yasasının görüşüldüğü 'de yoğun bir çalışma görülürken 'li vekillerin yasa hakkında sunmuş olduğu önergeler tepki çekti.

    EN BÜYÜK SORUNUMUZ MUHALEFET
    Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu önergeleri sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'li vekillerin ciddiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Turan, "Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet! Görüşülen infaz yasasındaki en orjinal önergeyi bulun bakalım." diyerek CHP'li vekillere tepki gösterdi.










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