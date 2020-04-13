İnfaz yasasının görüşüldüğü TBMM'de yoğun bir çalışma görülürken CHP'li vekillerin yasa hakkında sunmuş olduğu önergeler tepki çekti.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ MUHALEFET

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu önergeleri sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'li vekillerin ciddiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Turan, "Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet! Görüşülen infaz yasasındaki en orjinal önergeyi bulun bakalım." diyerek CHP'li vekillere tepki gösterdi.





















