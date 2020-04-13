E-DEVLET GİRİŞ YÖNTEMLERİ

Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre en güncel şekilde e-Devlet sistemi giriş yöntemleri ise;

• e-Devlet şifresi,

• Mobil imza,

• e-İmza,

• T.C. Kimlik Kartı,

• İnternet Bankacılığı,

Şeklindedir. Bu giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, e-Devlet girişini yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş yönteminin dışındaki tüm giriş yöntemlerinde işlem yapabilme açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E-Devlet şifresinde ise çok spesifik vatandaşlık bilgisi değişim/güncelleme taleplerinde sınırlama uygulanıyor. Bu kısıtlama temel olarak bireylerin, vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor.

E-Devlet giriş işlemlerini e-Devlet şifresi kullanarak yapmak, en çok tercih edilen yöntemdir. Çünkü çok basit şekilde temin edilebiliyor ve rahatlıkla işlemler yapılabiliyor.

E-Devlet şifresi sistem için her vatandaşa özel olarak üretilen şifrelerdir. Kendi e-Devlet şifrenizi PTT şubelerine yapacağınız bireysel başvurunuzu T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile gerçekleştirerek, alabilirsiniz.

İlk e-Devlet şifre alımında 2 TL ücret talep edilirken, şifrenizi kaybetmeniz ya da unutmanız gibi durumlarda ise tekrar şifre alımı 4 TL olarak ücretlendiriliyor. Alacağınız e-Devlet şifresi sisteme ilk girişte ya da daha sonraki girişler sırasında isteğinize göre özel bir şifre ile değiştirebilirsiniz. Böylelikle sonraki işlemlerde belirlenen özel şifreyi kullanabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile giriş işlemleri için giriş sayfasında bulunan "E-Devlet Şifresi İle Giriş" penceresinde "T.C. kimlik kartı" ve "e-Devlet şifresi" bilgilerini paylaşmak yeterlidir.