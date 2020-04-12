Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.04.2020 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2020 14:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'nın sözde eyaleti doğu gücü sorumlusu 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberleri... 'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan, terör örgütünün sözde eyaleti doğu gücü sorumlusu 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    PKK'lı o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı!

    'un Varto ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı ele geçirilen terör örgütü 'nın sözde eyaleti doğu gücü sorumlusu 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muş İl Sağlık Müdürlüğü Okay'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

    Bunun üzerine Okay'a yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye de koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

    Muş Varto-Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın , turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay yaralı, ona yardım ve yataklık yapan bir kişi de de sağ olarak ele geçirilmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri