MARMARAY TREN SAATLERİ

Yapılan duyuru ile 06.00-22.00 saatleri içerisinde Halkalı-Gebze arasında yarım saat aralıklarla Marmaray trenlerinin hizmet vereceği bildirildi.

İETT,METRO,METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlar için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında düzenleme yapıldı. İETT, iki gün boyunca 445 otobüs hattında sabah saat 07.00 – 09.30 arasında, akşam ise 17.00 – 19.30 saatleri arasında sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da sabah 06.00 – 09.00 ve akşam 16.00 – 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.

METRO İPTAL

2 gün boyunca İstanbul'da metro seferlerinin hepsi iptal edildi. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, 13 Nisan pazartesi itibarıyla seferlerin normal tarifeye uygun olarak yeniden başlayacağı açıklandı.