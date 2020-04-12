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    • 13.04.2020 00:41
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    Son dakika: 'den flaş açıklaması: istifasının kabul edilmemesinden memnundur

    Son dakika haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , İçişleri Bakanı 'nun istifasıyla ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

    Bahçeli'den flaş Soylu açıklaması

    Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , İçişleri Bakanı 'nun görevden ayrılma talebine ilişkin, "MHP, mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur." ifadesini kullandı.

    Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içinde olduğunu vurguladı.

    Bilhassa yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışmasının en üst seviyede olduğuna işaret eden Bahçeli, aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edildiğine değindi.


    Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkenin muazzam bir iradeyle duruş gösterdiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

    "Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Gelişmeler karşısında Sayın Bakanın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."

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