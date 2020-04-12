Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2020 00:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2020 00:08
    ABONE OL

    Son dakika: 30 büyükşehir ve 'taki sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Son dakika haberine göre, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve 'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı sona erdi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri