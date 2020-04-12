Son dakika haberine göre, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması!
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