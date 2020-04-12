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    • 12.04.2020 12:04
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    Son dakika: 'ndan flaş açıklaması!

    Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması!

    Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." denildi.

    Ayrıntılar geliyor...

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