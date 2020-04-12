Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." denildi.

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