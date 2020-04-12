Yeniden sokağa çıkma yasağı son dakika olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davrandığını ifade eden Kalın; "Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor." Dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş "sokağa çıkma yasağı" açıklaması: Süre uzayacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağını hafta sonu alınmasındaki amacın tedarik zincirine zarar vermemesi olduğu belirtti. Ayrıca Bakan Soylu: ''Bazı kısıtlı bölgelerde sınırlı sayıda yığılma oldu doğrudur, ben bunu öngöremedim, eleştirileri aldım kabul ettim" ifadelerini kullandı.