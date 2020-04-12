Yeniden sokağa çıkma yasağı son dakika olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, 31 ilde yapılan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının uzayıp uzamayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Soylu yasağın bu gece 23.59'da sona ereceğini açıklarken, yasağın hafta içine sarkmayacağını bildirdi. Peki, Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davrandığını ifade eden Kalın; "Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor." Dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Genelgeye göre, 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24:00 itibariyle başlayan yasak 12 Nisan 2020 Pazar günü 24:00'te sona erecek. Alınan kararda bir değişiklik olmaması durumunda vatandaşlar 13 Nisan 2020 Pazartesi günü 00:01 itibariyle sokağa çıkabilecekler.
Türkiye'nin 31 ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Hafta Sonu programına katılan Kalın şunları söyledi:"Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabi sokağa çıkmak isteyecekler havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir, bilgi verme ilan etme konusunda tabi cuma akşamı bir kargaşa oluştu keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir."
Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davrandığını ifade eden Kalın; "Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor." Dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş "sokağa çıkma yasağı" açıklaması: Süre uzayacak mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağını hafta sonu alınmasındaki amacın tedarik zincirine zarar vermemesi olduğu belirtti. Ayrıca Bakan Soylu: ''Bazı kısıtlı bölgelerde sınırlı sayıda yığılma oldu doğrudur, ben bunu öngöremedim, eleştirileri aldım kabul ettim" ifadelerini kullandı.
"BEN BUNU ÖNGÖRMEDİM"
Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır. Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.
ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM
Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim. Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.
YASAK NEDEN 23.59'DA İLAN EDİLMEDİ?
Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi. Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?
Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı. Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.
Dünya koronavirüsle savaşıyor! Normal hayata dönmek için 3 farklı senaryo!
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs hayatı adeta felç etti. 100 bini aşan kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken milyonlarca kişi hastalıkla uğraşıyor. Peki normal hayata nasıl dönülecek? Uzmanlar aşı bulunmadan normal hayata dönmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Alanında uzman üç düşünce kuruluşu en az 14 günlük, en çok 3 aylık kısıtlama ile salgının kontrol edilmesini, testlerle vakaların saptanmasını, maske, sosyal mesafe ve dijital takiple hastalığın önlenmesini öneriyor. İşte detaylar…
Koronavirüs salgını dünya genelinde 1.7 milyondan fazla kişiye bulaşıp, 100 binden fazla can alırken, kamuoyları bu salgından sonra hayatın normale nasıl döneceğini merak ediyor. Salgın süreci ve sonrası ile ilgili detaylı çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları, hazırladıkları senaryolarda aşı bulunmadan eski normale dönmenin söz konusu olamayacağını belirtiyor. ABD'de üç düşünce kuruluşu, salgınla mücadele ile ilgili hazırladıkları raporlarda korona tehdidiyle karşı karşıya olan toplumlar için fikir verebilecek tespitlere yer verdi.
SENARYO: 15 GÜN KISITLAMA
Muhafazakâr çizgideki 'American Enterprise Institute' (Amerikan Girişimi Enstitüsü-AEI), 14 günlük kapsamlı kısıtlama, yani sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve haftada 750 bin koronavirüs testine normalleşmeye dönüşün ilk önemli aşaması olarak işaret etti. AEI'ye göre sosyal mesafe kurallarının gevşetilebileceği ikinci safhada okullar, üniversiteler ve kritik olmayan işletmelerin çoğu yeniden açılabilir, ama bu dönemde evde çalışmanın teşvik edilmesi de öneriliyor. Toplanmalar da bu dönemde 50 kişiyi geçmemeli.
Devletin koronavirüs belirtileri gösteren herkesi test edecek kapasitede olması ve yoğun bakım ünitelerinin de artırılması gerekir. COVID-19 hastaları ve onlarla temasta olanlar da mobil telefonları üzerinden takibe alınmalı. İkinci safha ya aşı bulunduğu takdirde, ya da bu sözü edilen önlemlerin yetersiz kalıp tekrar kapsamlı kısıtlamalara geri dönüş halinde sona eriyor.
SENARYO: 45 GÜN KISITLAMA
'The Center for American Progress' (Amerikan İlerlemesi Merkezi-CAP) adlı düşünce kuruluşuna göre 45 günlük kapsamlı kısıtlama ve temasları izlemek için dijital gözlem sistemlerine ihtiyaç var. CAP'ın raporunda Çin örneğine referans verilerek, Pekin yönetiminin hastalığın yayılmasını önleyen sert tedbirlerinden bahsediliyor. Bunlar COVID-19 belirtileri gösteren ailelerin apartmanlara kapatılması ve dijital gözlem yöntemlerinin yaygın kullanımı. İkinci safhaya geçişte geniş kapsamlı testler yapılmalı. Kuruluş, mobil telefonlardaki uygulamalarla nüfusu gözleyip, potansiyel enfeksiyonları saptayıp yakınlardaki insanlara haber veren teknolojileri kullanan Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin deneyimlerinden de yararlanılması gerektiğini belirtiyor. CAP bu aşamada maske kullanımı zorunluluğu, 50 kişiden fazla toplanmalara izin verilmemesi, tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 50 kapasite ile yolculuk öneriyor. Aşı bulunduktan sonra ise 'sürü bağışıklığına' ulaşılmasının ardından tüm kısıtlamaların kaldırılacağı öngörülüyor.
SENARYO: 3 AY KISITLAMA
Harvard Üniversitesi bünyesindeki 'Edmond J. Safra Center for Ethics' (Edmond J. Safra Etik Merkezi) adlı araştırma kuruluşuna göre salgına karşı ilk etapta üç aylık kapsamlı kısıtlama, günde milyonlarca test ve dijital gözlem uygulaması gerekiyor. 8 Nisan'da hazırlanan rapora göre kapsamlı kısıtlamalar da en erken haziran sonuna kadar sürmeli. Bu süre zarfında milyonlarca kişi testten geçirilmeli, COVID-19'u atlatan ve bağışık olduğu kanıtlanan kişilerin karantinadan çıkmalarına pandemiye karşı yedek tıbbi birimlerde gönüllü olarak görev alma koşuluyla izin verilmeli. Kuruluş ayrıca üç aylık kapsamlı kısıtlama süresinin kapsamlı bir dijital gözlem teknik altyapısı oluşturulması için kullanılması gerektiğini de vurgulamış.
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