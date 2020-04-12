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    • 12.04.2020 16:11
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    AK Partili başkanın tedavisi gören ağabeyi hayatını kaybetti

    Körfez Belediye Başkanı 'ün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi gören abisi Köksal Söğüt hayatını kaybetti.

    AK Partili isme acı haber! Korona nedeniyle...

    'nin Körfez Belediye Başkanı 'ün nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.

    Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan Köksal Söğüt, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındı. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığı da bulunan Söğüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Köksal Söğüt'ün bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ağabeyi için sosyal medya hesabından plazma ihtiyacı duyurusu yapmıştı. Başkan Söğüt, ağabeyinin tedavisi için koronavirüs tedavisi görerek iyileşen, 14 gün izole olan kişilerin plazma bağışında bulunması için yardım istemişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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