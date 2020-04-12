Kızı Amerika’da okuyan annenin Kovid-19 isyanı: Burada maske ayağıma geliyorken ABD'de yeterli test, maske yok

Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi aldı. Birçok ülkeye de yardım eli uzattı. Didem Çakmakcı, Amerika'daki kızıyla ilgili yaşadığı endişeyi anlattı. West Virginia Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki Alara Çakmakcı'nın arkadaşının Covid- 19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kızına test yapılmadığını iddia eden anne, duruma isyan etti. Kızının maske bulamadığını, marketlerden sayıyla ürün alabildiğini belirtti. Çakmakçı, "Coronavirüs patlak verdi. Okulları kapattılar. Bir arkadaşları hastalığı yakalanmış. Kızıma test yapmamışlar. Burada olsa yapılırdı" dedi. Kadın, sözlerine şöyle devam etti: "Kızıma maske yollamaya çalışıyorum. Ama 28 Mayıs'tan önce yollama şansım yok. Burada maske ayağına geliyor. Polisler, bekçiler, bütün çalışanlar ev ev dağıtım yapıyor. Devletimiz bu konuda iyi, ailelere yardımlar yapılıyor. ABD'de hasta sayısı, ölüm vakası çok fazla. Yeterli test, maske yok, yok da yok."
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