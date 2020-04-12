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Türkiye'de 11 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İlk kez azaldı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı. Peki 11 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

12.04.2020 01:54 - Son Güncelleme: 12.04.2020 02:11
Türkiye'de 11 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İlk kez azaldı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

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Türkiye'de 11 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İlk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."



Türkiye'de 11 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İlk kez azaldı

Peki 11 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu?

Türkiye'de 11 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İlk kez azaldı

İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 11 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İlk kez azaldı
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