Ekmek sırası: Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaş fırına koştu

Türkiye, salgına karşı önlemleri artırdı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu hafta sonu için sokağa çıkmak yasaklandı. Haberi duyan vatandaş, ekmek almak için fırınlara aktı.
İSTANBUL
Megakent'te dün binlerce vatandaş, yasak haberini öğrenir öğrenmez fırınlara koştu. Dükkanların önünde metrelerce kuyruk oluştu.
ŞANLIURFA
SOKAĞA çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında Şanlıurfa da vardı. Vatandaşlar, fırınların ve ekmek satan seyyar araçların önünde sıralandı.
BODRUM
TURİZM cenneti Bodrum da dün gece hareketliydi. Bir fırında vatandaşlar, kaç ekmek alacaklarını, iş yerinin girişine konulan deftere yazarak sıraya girdi. Ekmeğini alan büyük bir sevinçle evine gitti.
TRABZON
TRABZON'DA sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara aktı. Polis, kuyruklar oluşturan kalabalıkları uyardı. Kentte, bir sitenin dairesinde yer alan balkonda ise havai fişekle sokağa çıkma yasağı kutlandı.
ERZURUM
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararını duyan Erzurumlu'lar da dün gece ekmek almak için fırınlanın önünde sıralandı. Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı.
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ'DAKİ vatandaşlar da ekmek almak için fırınlara aktı. Polis, "Sokağa çıkma yasağı sadece 2 günlüğüne ilan edildi. stres yapmanızı gerektiren bir pozisyon yok" şeklinde anonslar yaptı.
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