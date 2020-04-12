Ekmek sırası: Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaş fırına koştu





TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ'DAKİ vatandaşlar da ekmek almak için fırınlara aktı. Polis, "Sokağa çıkma yasağı sadece 2 günlüğüne ilan edildi. stres yapmanızı gerektiren bir pozisyon yok" şeklinde anonslar yaptı.