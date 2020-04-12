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    • Güncel
    • 12.04.2020 Gazete
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    Dr. Gülseren Sağcan Kovid-19'u yendi!

    İstanbul'da Dr. Gülseren Sağcan, akciğer filmi çektirdi. Corona olduğunu öğrendi. Şoka girdi: Hiçbir belirti yoktu. Neyse ki atlattım. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Film gibi
    İstanbul'da Dr. Gülseren Sağcan, akciğer filmi çektirdi. Corona olduğunu öğrendi. Şoka girdi: Hiçbir belirti yoktu. Neyse ki atlattım.


    AMERİKA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ
    İstanbullu Didem Çakmakçı, ABD'deki kızı Alara için endişelendi: Kızım orada maske bulamıyor.

    ADRESE TESLİM İKRAMİYE
    Milli Piyango Covid'e karşı tedbir aldı. İkramiye kazanan talihlilere evde ödeme yapılacağını açıkladı.


    YENİ DEĞİŞİKLİK
    Pandemi nedeniyle yeni bir uygulama daha başlatıldı. Adres değişikliğinin artık e-devlet üzerinden de yapılacağı açıklandı.

    AŞI MÜJDESİ
    Dünya Covid aşısına kilitlendi. İngiliz uzmanlar tarih verdi: Eylül'de hazır.

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