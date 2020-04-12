Dr. Gülseren Sağcan Kovid-19'u yendi!

İstanbul'da Dr. Gülseren Sağcan, akciğer filmi çektirdi. Corona olduğunu öğrendi. Şoka girdi: Hiçbir belirti yoktu. Neyse ki atlattım.
AMERİKA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ
İstanbullu Didem Çakmakçı, ABD'deki kızı Alara için endişelendi: Kızım orada maske bulamıyor.
ADRESE TESLİM İKRAMİYE
Milli Piyango Covid'e karşı tedbir aldı. İkramiye kazanan talihlilere evde ödeme yapılacağını açıkladı.
YENİ DEĞİŞİKLİK
Pandemi nedeniyle yeni bir uygulama daha başlatıldı. Adres değişikliğinin artık e-devlet üzerinden de yapılacağı açıklandı.
AŞI MÜJDESİ
Dünya Covid aşısına kilitlendi. İngiliz uzmanlar tarih verdi: Eylül'de hazır.
AMERİKA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ
İstanbullu Didem Çakmakçı, ABD'deki kızı Alara için endişelendi: Kızım orada maske bulamıyor.
ADRESE TESLİM İKRAMİYE
Milli Piyango Covid'e karşı tedbir aldı. İkramiye kazanan talihlilere evde ödeme yapılacağını açıkladı.
YENİ DEĞİŞİKLİK
Pandemi nedeniyle yeni bir uygulama daha başlatıldı. Adres değişikliğinin artık e-devlet üzerinden de yapılacağı açıklandı.
AŞI MÜJDESİ
Dünya Covid aşısına kilitlendi. İngiliz uzmanlar tarih verdi: Eylül'de hazır.
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