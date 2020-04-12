Dr. Gülseren Sağcan Kovid-19'u yendi!

İstanbul'da Dr. Gülseren Sağcan, akciğer filmi çektirdi. Corona olduğunu öğrendi. Şoka girdi: Hiçbir belirti yoktu.İstanbullu Didem Çakmakçı, ABD'deki kızı Alara için endişelendi: Kızım orada maske bulamıyor.Milli Piyango Covid'e karşı tedbir aldı. İkramiye kazanan talihlilere evde ödeme yapılacağını açıkladı.Pandemi nedeniyle yeni bir uygulama daha başlatıldı. Adres değişikliğinin artık e-devlet üzerinden de yapılacağı açıklandı.Dünya Covid aşısına kilitlendi. İngiliz uzmanlar tarih verdi: Eylül'de hazır.