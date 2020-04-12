Maskenin ardındaki fedakarlık: Hakkınız ödenmez İyi ki varsınız





Salgınla mücadelenin en önemli noktalarından biri elbette izolasyon. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca defalarca bu konuya dikkat çekti. Bu yüzden Türkiye genelinde vatandaşlara her gün evde kal çağrıları yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda, yapılan tüm uyarılara rağmen güneşli havayı görenler soluğu parklarda sahillerde aldı. Bu durum, virüsün yayılmasını tetikledi.



DÜN ve bugün yurt genelinde hava sıcaklığı oldukça yüksek olacağı açıklanınca, önlemler arttı. Sokağa çıkma yasağı kararının alınmasında, sıcaklık değerleri de etkili oldu. İstanbul'da cumartesi 18 derece olan hava sıcaklığı, bugün 14 derece. İzmir'de ise dün hava sıcaklığı 24 dereceydi, bugün 23 derece. Ankara'da da durum farklı değil: Dün 18, bugün 16 derece. İşte eğer bu yasak olmasaydı, milyonlarca kişi sokaklara akın edecekti.



CORONAVİRÜS'e karşı çok önemli adım... 30 Büyükşehir ve Zonguldak özelinde önceki gece 24.00'den itibaren başlayan ve bugün 24.00'de sona erecek sokağa çıkma yasağına halkın uyduğu görüldü. Büyükşehirlerde meydan, cadde ve sokaklarda görevi gereği izin verilenler ve güvenlik görevlileri haricinde kimseye rastlanmadı.



48 saatlik yasağın nedeni de açıklandı:

Kamu hizmetlerinin devamlılığı

Sağlık sisteminin sürekliliği

Üretim ve tedarik zincirinin devamı



