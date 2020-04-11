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    • 11.04.2020 17:21
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    Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama: 31 ilde dağıtımında sorun yaşanmadı

    Son dakika haberi... Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı , sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde bugün dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

    31 ilde ekmek vatandaşın ayağına gitti!

    Balcı yaptığı yazılı açıklamada, fırın çalışanları ve vatandaşlara, dağıtımı sırasında gösterdikleri uyum için teşekkür etti.

    Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

    "Fırınlarımızın hem satış yerlerinde hem de araçlarıyla mahalle mahalle yaptıkları dağıtımların intizamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ve illerimizdeki vefa sosyal destek gruplarının katkılarıyla süreç olumlu bir şekilde sürdürülmüştür."

    Balcı, bir ve beraber hareket etme çabalarının yarın da aynı hassasiyetle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

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