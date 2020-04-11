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    • 11.04.2020 18:07
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    Son dakika: cenazesinin yla gönderildiği iddialarına yalanlama

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü tarafından, terör örgütü üyesi A.İ. ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ‘‘yla gönderme’’ haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

    Başsavcılıktan o iddialara yalanlama
    Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlarda A.İ. isimli şahsın cenazesinin 'da bulunan ailesine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından PTT yoluyla ile gönderildiği iddialarının gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına lüzum görülmüştür.

    Tunceli'de 25 Temmuz 2017 tarihinde güvenlik güçlerinin terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada ağır yaralanan, ardından terör örgütü üyelerince gömülen A.İ'ye ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçaları, daha sonraki bir tarihte yakalanan bir başka terör örgütü üyesinin 4 Temmuz 2019 tarihinde gösterdiği yerde bulunmuştur.



    Söz konusu yerde bulunan kemik parçaları, anne H.A.'dan alınan kan örneği ile birlikte 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Kurumuna gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019 tarihinde, kemik parçalarının H.A.'nın oğlu A.İ.'ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir.
    Başsavcılığımızın DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A.'nın, Diyarbakır'da oturdukları için almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından doku ve kemik parçaları, 10 Nisan 2020 tarihinde adliyeye gelen anne H.A.'ya bizzat teslim edilmiştir. Ölenin annesinden kargo ücreti istendiği iddiaları asılsızdır.



    Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ''kargoyla gönderme'' haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır"     denildi.


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