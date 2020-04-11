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    • 11.04.2020 23:43
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    Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda e !

    İstanbul Beyoğlu'nda Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli memurlarına gerçekleştirildi. 2 polis yaralanırken saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

    Polise silahlı saldırı!

    İstanbul Beyoğlu'nda Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    2 POLİS YARALANDI
    Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna girmek istedi.

    O sırada olay yerinde görevli polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. İfadesinde isminin Ali M. olduğunu söyleyen saldırgan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. ve Gökhan O.'yu önce yumruk atarak darp etti.

    Kargaşada komiser Murat T.'nin silahını alıp ateş eden saldırgan Gürhan K.'yı sağ ve sol kulundan yaraladı.

    SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI
    Takviye gelen polis ekipleri ile yaşanan çatışmanın ardında saldırgan sağ ve sol bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

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