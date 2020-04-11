Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.