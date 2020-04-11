Bursa Gemlik Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi ile tedavi gören 9 hasta, hastane personelinin alkışları arasında taburcu edildi. Vatandaşlar da hastane çalışanlarına bakım ve ilgilerinden dolayı da teşekkür etti.
Hastaların yaş aralıkları 17 ile 93 arasında değişirken, tedavilerinin de 14 gün ve bir hafta arasında sürdüğü ifade edildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde kalacak.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 4 bin 747 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 47 bin 29'a, can kaybının 1006'ya yükseldiğini açıklamıştı.
Hastaların yaş aralıkları 17 ile 93 arasında değişirken, tedavilerinin de 14 gün ve bir hafta arasında sürdüğü ifade edildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde kalacak.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 4 bin 747 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 47 bin 29'a, can kaybının 1006'ya yükseldiğini açıklamıştı.
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