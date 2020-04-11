Coronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fırınlar sağlık kuruluşları, eczaneler ve su dağıtım firmaları açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'ta uygulama pazar gecesi 00.00'da sona erecek. Şehirlerdeki fırınlar, eczaneler, su satan işyerleri, PTT, kargolar, dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonları açık olacak.







Marketler ve pazar yerleri ise kapalı kalacak. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları yasaktan muaf tutulacak.



VAKA SAYILARI NASIL ETKİLENECEK?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Mercan A Haber canlı yayınında sokağa çıkma yasağını değerlendirdi. Mercan, "Bu yasağın faydalarını 10 gün sonra görmeye başlayacağız" dedi.