Ronaldo diyeti! Ünlü futbolcu formunu bakın nasıl koruyor

Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha de Fuzeta adasında, ailesiyle karantinaya giren Cristiano Ronaldo, formunu korumak için büyük çaba harcıyor. Juventus'un Portekizli yıldızı, günde en az altı öğünle besleniyor. Kılıç ve ton balığından vazgeçemiyor. Şeker ve yağ asla tüketmiyor. Haftanın 6 günü spor yapıyor. Sadece Cumartesi günlerini es geçiyor. Et, avokado ve yumurtadan şaşmıyor...