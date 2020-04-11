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    Ronaldo diyeti! Ünlü futbolcu formunu bakın nasıl koruyor

    'na bakan Ilha de Fuzeta adasında, ailesiyle karantinaya giren , formunu korumak için büyük çaba harcıyor. 'un Portekizli yıldızı, günde en az altı öğünle besleniyor. Kılıç ve ton balığından vazgeçemiyor.

    Ronaldo diyeti

    Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha de Fuzeta adasında, ailesiyle karantinaya giren , formunu korumak için büyük çaba harcıyor. 'un Portekizli yıldızı, günde en az altı öğünle besleniyor. Kılıç ve ton balığından vazgeçemiyor. Şeker ve yağ asla tüketmiyor. Haftanın 6 günü spor yapıyor. Sadece Cumartesi günlerini es geçiyor. Et, avokado ve yumurtadan şaşmıyor...

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