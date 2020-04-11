Coronavirüs, tüm Türkiye'ye yayıldı. TAKVİM okurlarının doktoru Nafiz Karagözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı.
Hocam malum dışarı çıkamıyoruz. D vitamini kullanalım mı?
Güneş ışığını cildinizle buluşturun. Dışarı çıkmadan, evinizin güneş gören bir yerini ayarlayın. Sabah akşam 15 dakika dirseklerinize kadar kollarınızı , dizlerinize kadar ayaklarınızı sıyırın. Güneş banyosu yapın.
Virüsten sonra karantinadan çıkanlar boşanıyormuş. Bu doğru mu?
Herkes kendi evinde birbirine uygun, uyumlu, idare edici, anlayışlı bir çaba içine girmeli. Tüm Dünyada yaşanan ortak bir huzursuzluk bu. Bu nedenle sabırlı günler diliyorum.
Hocam, bu virüs öksürükle bulaşıyorsa niye ellerimizi bu kadar yıkıyoruz?
Coronavirüs, hastaların öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Bu doğru. Ama başka bir sonuç daha var. Hastaların ağzından çıkan tükürüklü parçalar etrafa yayılır. Her türlü eşyanın, yüzeyin üstüne yapışabilir. Kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs bedenin içine girebilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek bu nedenle bulaşma yoludur. Ellerini her zaman yıka.
Nafiz Hocam, virüs yemekle geçer mi? Yarasa çorbasından çıkmış diyorlar ya o yüzden merak ettim.
Bedeninde mikrop taşıyan canlılar yemek için tüketilirse hastalıklara neden olur. Her türlü hayvani ürünü yemeden önce iyice pişirmek lazım. Bunu her zaman anlatıyoruz. Şimdi de durum aynı. Tabi ki vahşi hayvanlardan hazırlanan yemekler risklidir. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçının. İyi pişmiş yiyecekler tercih edelim.
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