Hocam, bu virüs öksürükle bulaşıyorsa niye ellerimizi bu kadar yıkıyoruz?

Coronavirüs, hastaların öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Bu doğru. Ama başka bir sonuç daha var. Hastaların ağzından çıkan tükürüklü parçalar etrafa yayılır. Her türlü eşyanın, yüzeyin üstüne yapışabilir. Kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs bedenin içine girebilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek bu nedenle bulaşma yoludur. Ellerini her zaman yıka.