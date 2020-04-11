Milli Eğitim Bakanlığı, Coronavirüs salgın sürecinin öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla 81 ilde çağrı merkezi oluşturmuştu.

MEB'in kurduğu "444 0 632" numaralı çağrı merkezine başvuran öğrenci ve velilerin, salgının yarattığı ortamdan psikolojik olarak olumsuz etkilendikleri görüldü. Çağrıların yüzde 77'si psikososyal destek istedi.

YÜZDE 26.5 DERS İÇİN ARADI

Yüzde 7,3'ü aile içi şiddet, yüzde 6'lık grup da öfke kontrolü için başvurdu. Akademik gelişim konusunda yapılan başvurular da ise birinci sırayı yüzde 29,4 ile sınav kaygısı oluşturdu. Bunu yüzde 27,5 ile ders çalışma alışkanlıkları ve yüzde 26,5 ile verimli ders çalışma, önlem ve tedbirleri izliyor.

KALİTEMİZİ ARTIRIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sürecin kolay olmadığını belirtti. ilk kez bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunulduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırıyoruz. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz, yeni rehberi de tamamlayarak yayımladı. Ailelerimizi de sürekli destekleyeceğiz" dedi.

EBA'NIN TIK SAYISI 1 MİLYARI AŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu 'eba.gov.tr', son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bıraktı.

Zübeyde YALÇIN