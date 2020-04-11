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    • 11.04.2020 22:09
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    açıkladı: İşte dünya genelindeki vaka durumu

    , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. İletişim Başkanlığının açıkladığı verilere göre Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçti.

    İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

    , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

    VAKA SAYISI 1 MİLYON 760 BİNİ GEÇTİ
    Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

    Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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