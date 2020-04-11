İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 760 BİNİ GEÇTİ

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

11 Nisan 2020, saat 21.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 340.380 test yapılmış olup, 52.167 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.101 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2.965 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/n1H25SBAmp — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 11, 2020

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

