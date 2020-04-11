Amerika'da tecavüz ve cinsel taciz suçlarından cezaevine giren film yapımcısı Harvey Weinstein, üç hafta önce Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığı ziyaretçisinden alan Weinstein, COVID-19'dan kurtulmayı başardı. Ancak iddialara göre; Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edildiği sırada 63 kişiye virüs bulaştırdı.
Harvey Weinstein, Angelina Jolie ve Asia Argento gibi yıldızları taciz etmişti.
Asia Argento
Angelin Jolie
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