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    Amerika'da tecavüz ve cinsel taciz suçlarından cezaevine giren 63 kişiye virüs bulaştırdı

    Amerika'da tecavüz ve cinsel taciz suçlarından cezaevine giren film yapımcısı , üç hafta önce Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığı ziyaretçisinden alan Weinstein, COVID-19'dan kurtulmayı başardı.

    Virüs yapımcısı!

    Amerika'da tecavüz ve cinsel taciz suçlarından cezaevine giren film yapımcısı , üç hafta önce Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığı ziyaretçisinden alan Weinstein, COVID-19'dan kurtulmayı başardı. Ancak iddialara göre; Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edildiği sırada 63 kişiye virüs bulaştırdı.

    Harvey Weinstein, ve gibi yıldızları taciz etmişti.


    Asia Argento

    Angelin Jolie

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