Amerika'da tecavüz ve cinsel taciz suçlarından cezaevine giren film yapımcısı Harvey Weinstein, üç hafta önce Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığı ziyaretçisinden alan Weinstein, COVID-19'dan kurtulmayı başardı. Ancak iddialara göre; Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edildiği sırada 63 kişiye virüs bulaştırdı.

Harvey Weinstein, Angelina Jolie ve Asia Argento gibi yıldızları taciz etmişti.



Asia Argento



Angelin Jolie