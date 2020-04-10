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    • 10.04.2020 10:01
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    Son dakika: Turuncu listedeki kod adlı terörist yaralı ele geçirildi

    Son dakika haberi... terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu ( Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan kod adlı terörist çıkan da yaralı olarak ele geçirildi.

    Turuncu listedeki terörist yaralı ele geçirildi

    'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan da, turuncu kategorideki yaralı ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu( Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.


    Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.

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