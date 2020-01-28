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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:03

'de aranan Nirvana kod adlı terörist 'in yakalandığı operasyonda şok detay

500 bin lira ödülle 'de aranan kadın terörist , iki ay önce Lice'den İstanbul'a gelirken, girişinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin 'de görev yapan M.N.A. olduğu ortaya çıktı.

Nirvana'nın yakalandığı operasyonda şok detay

Sabah gazetesinin haberine göre, terör örgütü 'nın üst düzey sorumlu isimlerinden ve 500 bin lira ödülle 'de aranan kadın terörist , iki ay önce Lice'den İstanbul'a gelirken, girişinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. "Nirvana" kod adlı teröristin yakalanmasına ilişkin, gizlilik kararı kaldırılan dosyada ilginç detaylar yer aldı. Buna göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin 'de görev yapan M.N.A. olduğu ortaya çıktı.

Terörist Tuncer, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Y.G. ve annesi ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı. Uzman Çavuş, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A. ise Y.G. ile duygusal ilişki yaşadığını, rica üzerine araç boş gitmesin diye Tuncer'i de aracına aldığını ve onun PKK'lı terörist olduğunu bilmediğini iddia ederek, kullanıldığını söyledi.

Uzman Çavuş ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl hapis istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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